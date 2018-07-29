Шахтар – Арсенал-Київ, Карпати – Чорноморець і ще 2 недільні матчі УПЛ. Анонс

"Футбол 24" представляє анонс 4 матчів 2 туру української Прем'єр-ліги.

Карпати – Чорноморець

17.00. Львів, Україна

Головний арбітр: Денис Шурман

Телетрансляція на каналі ZIK, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Перед початком чемпіонату були підстави вважати, що в цьому сезоні Карпати нарешті піднімуться у верхню частину турнірної таблиці. Львівський клуб навесні знайшов свою гру, а протягом трансферного вікна зберіг склад, однак вже в першому турі УПЛ вболівальники "зелено-білих" свої мрії приземлили – команда Олега Бойчишина програла Олександрії.

Атака Карпат не зуміла впоратися зі щільною обороною суперника – Швед і Карраскаль не мали вільного простору, щоб показати свої сильні сторони. Натомість в обороні "левів" виникали катастрофічні провали, якими двічі скористалася Олександрія. Львів'яни нічого не протиставили незручному супернику – надії на єврокубки пригасли.

Чорноморцю навпаки не видавали ніяких позитивних авансів, тому перемога над Олімпіком стала сюрпризом. Ще й з огляду на хід самого матчу, в якому донеччани атакували значно цікавіше. "Моряки" витиснули максимум зі своїх моментів, але футбол підопічних Ангела Червенкова не справив надто приємного враження.

Інша справа, що проти Карпат знову ж не треба нічого видатного. Організований захист і опіка креативних футболістів суперника можуть вдруге поспіль принести одеситам очки. Чорноморець все одно залишається одним з головних претендентів на виліт, але матчі з такими командами, які роблять ставку на комбінаційний футбол з посередніми виконавцями, ідеальні для нього.

Орієнтовні склади

Карпати: Кучинський – Мірошніченко, Федецький, Лобай, Гуцуляк – Вербний, Ербес – Мякушко, Ді Франко, Карраскаль – Швед.

Чорноморець: Літовченко – Ярмоленко, Рижук, Грачов, Трубочкін – Савченко, Смірнов – Татарков, Леонов, Чорній – Діденко.

Олімпік – Ворскла

17.00. Київ, Динамо імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Телетрансляція на каналі Футбол 1

Олімпік і Ворскла у дебютних матчах чемпіонату цілком могли розраховувати на позитивний підсумок. Донецький колектив цікавіше виглядав проти Чорноморця, але невдалі дії у завершальній стадії атак і нереалізований пенальті підписали футболістам Романа Санжара вирок – поразка. Полтавці на важкому газоні Олімпійського зі всіх сил стримували Динамо, однак жахлива помилка голкіпера змусила їх мінімально поступитися "біло-синім".

У підсумку обидві команди залишилися ні з чим, тому сьогодні мотивація суперників буде на межі. Ворскла – фаворит, адже Василь Сачко зберіг всю "бронзову" основу. Майже не виникають сумніви, що його підопічні залишаться у верхній шістці. Тоді як Олімпік змінив половину складу та перебуває у пошуках оптимальної гри. Старання діяти нестандартно присутнє, але виконавська майстерність підводить.

Травмовані: Одарюк, Васін, Сергійчук (всі – Ворскла)

Орієнтовні склади

Олімпік: Кринський – Зубейко, Гришко, Мелінишин, Немчанінов – Кольцов, Вакуленко – Ксьонз, Сондей, Балашов – Загорулько.

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чижов, Даллку, Сапай – Кравченко, Чеснаков – Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

Шахтар – Арсенал-Київ

19.30. Харків, Металіст

Головний арбітр: Віталій Романов

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтар розпочав сезон-2018/19 на мінорній ноті, програвши Суперкубок України Динамо. Класичне показало, що оновлена команда Паулу Фонсеки не настільки потужна, як минулорічний чемпіонський склад: немає тієї сили в атаці, з відходом Фреда втратив у мобільності й центр поля, а оборона продовжує провалюватися.

Перший тур частково підтвердив ці висновки – Шахтар скромно обіграв Десну. Для "гірників" ситуація могла бути складнішою, якби арбітр не скасував гол чернігівської команди через придуманий офсайд. Без дискваліфікованого Ісмаїлі відчутно слабшає лівий фланг донеччан, а бразильський латераль знову не зіграє. Через травми основних центрбеків Кривцова та Ракицького сьогодні оборона "гірників" виглядатиме суперекспериментально.

Втім, навряд чи щось завадить Шахтарю перемогти Арсенал-Київ. У Фабріціо Раванеллі поки що настільки слабка і незбалансована команда, що "оранжево-чорні" повинні легко набрати чергові 3 очки в матчі зі ще одним новачком УПЛ. Минулого тижня кияни за всіма статтями програли Львову, відтак сподіватися на якийсь супротив гравцям Шахтаря не доводиться.

Дискваліфікований: Ісмаїлі (Шахтар)

Травмовані: Ракицький, Кривцов, Кайоде (всі – Шахтар)

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов – Данченко, Хочолава, Матвієнко, Бутко – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Фернандо – Мораєс.

Арсенал-Київ: Сітало – Насонов, Балта, Піріс, Дубінчак – Бушман, Стрижак – Лола, Семчук, Домбровський – Баланюк.

Маріуполь – Десна

19.30. Маріуполь, Стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Сергій Бойко

Телетрансляція на каналі Футбол 2

Десна має шанс здобути свою першу перемогу в УПЛ. Маріуполь за декілька днів провів 2 матчі одним складом, а можливості застосувати ротацію Олександр Бабич не має – надто коротка лава запасних і відсутність рівноцінної заміни основним гравцям. Інтенсивний єврокубковий графік з перельотами у Швецію на початку сезону прибиває його команду. До того ж, приазовці виглядали досить непереконливо у першому турі проти Зорі.

У четвер Маріуполь у кваліфікації Ліги Європи не втримав перемогу над Юргорденом, тому виникає спокуса поберегти сили на матч-відповідь. Десна повинна скористатися цією ситуацією – у розпорядженні Олександра Рябоконя хороший колектив, оцінювати який на основі поразки Шахтарю буде не зовсім правильно.

Травмований: Картушов (Десна)

Орієнтовні склади

Маріуполь: Худжамов – Кірюханцев, Білий, Яворський, Биков, Демірі – Чурко, Піхальонок, Мішньов, Тищенко – Фомін.

Десна: Литовка – Люлька, Братков, Гітченко, Мостовий – Коберідзе – Волков, Огиря, А.Фаворов, Д.Фаворов – Філіпов.

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