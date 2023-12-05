Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик откровенно прокомментировал срыв поединка с Металлистом 1925. Игра не состоялась, потому что Шахтер отказал сопернику в ее переносе.

"Я с уважением отношусь к коллегам и соперникам, но прежде всего я должен защищать свою команду, чтобы реализовывать поставленные цели. В этом сезоне из-за логистических и погодных сложностей мы трижды обращались в другие клубы с просьбой подвинуть или перенести очные матчи. И трижды нам отвечали отказом. У меня нет никаких претензий: все стороны ссылались на регламентные нормы.

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Но как бы меня посмотрели мои футболисты, если бы я дал двум лучшим игрокам соперника пропустить из-за дисквалификации не нашу игру, а следующий матч против Динамо, сыграв с нами весной – уже после киевлян в самом сильном составе?

Я понимаю кадровые проблемы харьковской команды, но когда у меня было то же самое в преддверии матча с Барселоной, я без всякой тренировки включил в состав парня из команды U-17", – цитирует Белика ТаТоТаке.

Напомним, Поединок юношеского первенства между Шахтером и Металлистом 1925, запланированный на воскресенье, 3 декабря, не состоялся. Металлист 1925 обращался к Шахтеру с просьбой о переносе игры на другую дату, но получил отказ. Дальнейшую судьбу матча решит контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

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