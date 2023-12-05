"Я з повагою ставлюся до колег та суперників, але, насамперед, я маю захищати свою команду, щоб реалізовувати поставлені цілі. У цьому сезоні через логістичні та погодні складнощі ми тричі зверталися до інших клубів з проханням посунути або перенести очні матчі. І тричі нам відповідали відмовою. У мене немає ніяких претензій: всі сторони посилалися на регламентні норми.

Шахтар відмовив Металісту 1925 у перенесенні матчу юнацьких команд – харків'яни ризикують отримати технічну поразку

Але як би на мене подивилися мої футболісти, якщо б я дав двом найкращим гравцям суперника пропустити через дискваліфікацію не нашу гру, а наступний матч проти Динамо, зігравши з нами весною, вже після киян у найсильнішому складі?

Я розумію кадрові проблеми харківської команди, але коли в мене було те ж саме напередодні матчу з Барселоною, я без жодного тренування включив у склад хлопця з команди U-17", – цитує Бєліка ТаТоТаке.

Нагадаємо, Поєдинок юнацької першості між Шахтарем та Металістом 1925, запланований на неділю, 3 грудня, не відбувся. Металіст 1925 звертався до Шахтаря з проханням про перенесення гри на іншу дату, але отримав відмову. Подальшу долю матчу вирішить контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Шахтар дотиснув Антверпен у Юнацькій ЛЧ – автогол приніс перемогу і зберіг мізерні шанси, але Барселона їх відібрала