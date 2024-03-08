Шахтер принимает Колос в рамках 20-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Колос состоится 8 марта 2024 года. Стартовый свисток на Арене Львов должен прозвучать в 18:00. Трансляцию игры осуществляет UPL.TV. Смотреть игру можно на ресурсах, которые договорились с организаторами. Полный список трансляторов ищите по этой ссылке.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Это третий матч для команд после возобновления сезона. Колос стартовал победой над Вересом, а через неделю проиграл Руху. Шахтер набрал максимум очков, но не без скандалов. С Александрией помогло техническое поражение подопечным Руслана Ротаня, а с Кривбассом "горняки" забили резонансный гол.

Шахтер – Колос: стартовые составы

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педринью – Назарина, Бондаренко, Судаков – Зубков, Сикан, Крыськив

Колос: Фесюн – Цуриков, Черноморец, Бурда, Лучкевич, Богданов, Кукош, Демченко, Велетень, Паулаускас, Ильин