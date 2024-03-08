Матч Шахтер – Колос пройдет на стадионе "Арена Львов" сегодня, 8 марта. Старт встречи – в 18:00. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

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Восстановление сезона для Шахтера оказалось довольно неоднозначным. Относительно неплохая ничья с Марселем завершилась досадным выносом во Франции, после которого произошла довольно позорная ничья в Александрии – а после того "горняки" разбили Кривбасс, забив 5 голов. Круто, но до 57-й минуты дончане имели только несколько моментов со стандартов и скандальный гол Крыськива, а после резонансного удаления Илича соперник расклеился.

Конечно, психологическая неустойчивость криворожан – это не проблема подопечных Марино Пушича. Как и ошибка администраторов Александрии, вследствие которой Шахтер получил техническую победу при 0:0. А гол Крыськива легальный, хоть и с душком. Все это справедливо, однако торжествовать без кучи "но" пока что не удается.

Руководство потратило 40 млн евро на трансферы и объявило о создании лучшего Шахтера в истории, но этот Шахтер имеет колоссальные проблемы с созданием моментов. Они прилетают или со стандартов, или после контратак, или после лонгболов – а когда соперник еще и прессингует, то позиционная атака "горняков" окончательно исчезает (потому что нет передач из центра поля от Ракицкого или Бондара). Хотя на сборах наигрывались именно короткие розыгрыши под давлением.

Существует большая вероятность, что на дистанции Шахтер разыграется и начнет напоминать привычную версию. Идея с позиционными ротациями, хаотичными смещениями Конопли и Зубкова и изоляциями на левом фланге неплохо смотрелась на сборах – хотя даже тогда были проблемы в завершающей фазе, плюс возникало много пространства позади. Все это может принести победы с "красивым футболом", однако пока имеем напацанные голы Крыськива, ничью с Александрией и хорошие контратаки соперников.

Именно поэтому шансы Колоса на сенсацию кажутся не такими уж и низкими. Команда Ярослава Вишняка – это украинский Атлетико (до перехода Диего Симеоне на атакующий футбол). Не по тактике, конечно же, но по духу. Никто не умеет сушить матчи настолько же качественно. Ковалевцы за 20 туров пропустили всего 11 голов, а забили на два мяча больше.

Правда, это не значит, что у ворот "хлеборобов" не возникает моментов. По ожидаемым пропущенным Колос держится в середине таблицы – соперники должны были забить почти 20 голов. Такая большая разница между ожидаемыми и реальными показателями в значительной степени держится на голкипере Фесюне, что и обусловило интерес со стороны серьезных европейских клубов.

Тем не менее, его сейвы не спасли от поражения Руха в предыдущем туре, а в матче против Шахтера в первом круге Колос потерпел безапелляционное поражение – 0:2. С другой стороны, команда отбирала очки у кризисного Динамо, а нынешние "горняки" тоже имеют проблемы в атаке. Проблемой для подопечных Ярослава Вишняка является необходимость активно прессинговать дончан, но именно этот элемент для ковалевцев несвойственен.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рангел (Колос)

Дисквалифицированные: Бондаренко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Колос

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин – Сикан

Колос: Фесюн – Лучкевич, Гончаренко, Бурда, Цуриков – Богданов, Демченко – Кариока, Тотовицкий, Топалов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Обеим командам должно быть трудно. Колос будет зажат в рамках среднего блока, а значит даст свободу центрбекам Шахтера – те смогут свободно забрасывать мяч в пространство на флангах (а фулбеки и вингеры у "горняков" очень сильные). Как показал опыт матча с Кривбассом, с завершением кроссов и катбеками у "горняков" все довольно неплохо. Да и в целом следует не забывать о разнице в классе.

Дончане, в свою очередь, будут мучиться в попытках открыться между линиями, будут иметь ограниченное количество вариантов входа в штрафную и станут сбиваться на дальние удары (а в воротах стоит Фесюн). Приятного мало, однако "горняки" в УПЛ навсегда обречены играть с "автобусами". Низким блоком их не удивить. Как показывает опыт, нужно любым способом заковырять один гол – а дальше соперник раскроется. Рано или поздно.

Даже с Вересом и Рухом ковалевцы не выглядели уж слишком убедительно. В частности, они проваливали целые таймы. С таким футболом против Шахтера много не наиграть – Именно поэтому мы ставим на победу подопечных Марино Пушича.

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