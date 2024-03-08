Шахтар приймає Колос в рамках 20-го туру УПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Колос відбудеться 8 березня 2024 року. Стартовий свисток на Арені Львів повинен пролунати о 18:00. Трансляцію гри здійснює UPL.TV. Дивитися гру можна на ресурсах, які домовилися з організаторами. Повний список трансляторів шукайте за цим посиланням.

Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ

Це третій матч для команд після відновлення сезону. Колос стартував перемогою над Вересом, а через тиждень програв Руху. Шахтар набрав максимум очок, але не без скандалів. З Олександрією допомогла технічна поразка підопічним Руслана Ротаня, а з Кривбасом "гірники" забили резонансний гол.

Шахтар – Колос: стартові склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью – Назарина, Бондаренко, Судаков – Зубков, Сікан, Криськів

Колос: Фесюн – Цуріков, Чорноморець, Бурда, Лучкевич, Богданов, Кукош, Демченко, Велетень, Паулаускас, Ільїн