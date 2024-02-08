Шахтер - Аркадаг: онлайн-трансляция контрольного матча
Шахтер проводит шестой спарринг на зимних сборах против Аркадага. Состав "горняков" и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".
Шахтер продолжает подготовку к плей-офф Лиги Европы, где встретится с Марселем. В предыдущих пяти спаррингах "горняки" одержали две победы и потерпели два поражения.
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Сегодня донецкая команда запланировала два контрольных матча. После дуэли с чемпионом Туркменистана Шахтер сыграет с Лехией.
Трансляция встречи состоится на клубном YouTube-канале "горняков". Смотреть игру можно непосредственно в этой новости. Старт дуэли в 12:00 по киевскому времени.
Стартовый состав Шахтера против Аркадага: