Шахтар проводить шостий спаринг на зимових зборах проти Аркадага. Склад "гірників" і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар продовжує підготовку до плей-офф Ліги Європи, де зустрінеться з Марселем. У попередніх п'яти спарингах "гірники" здобули дві перемоги та зазнали двох поразок.

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Сьогодні донецька команда запланувала два контрольні матчі. Після дуелі з чемпіоном Туркменістану Шахтар зіграє з Лехією.

Трансляція зустрічі відбудеться на клубному YouTube-каналі "гірників". Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині. Старт дуелі о 12:00 за київським часом.

Стартовий склад Шахтаря проти Аркадага: