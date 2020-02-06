Шахов выделил основные проблемы, которые у него возникли после переезда в Серию А

Хавбек Лечче Евгений Шахов поделился своими впечатлениями после полугода выступлений в чемпионате Италии.

"В Лечче я играю на новой для себя позиции. В ПАОКе выполнял функции опорного полузащитника, а здесь действую на месте "десятки". Не совсем привычно, но интересно. В каждом матче отдельная тактика, новые требования. Тренер отталкивается от игры соперника. Здесь важны все детали, если не будешь обращать внимание на правильную позицию при выходе из обороны, положение корпуса защитника, открытый или закрытый мяч и так далее, сразу затеряешься на поле.

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В Италии очень сильные защитники – мощные, цепкие. Плотность высокая, опоздал с принятием решения даже на секунду, и тебя уже съели. Все время находишься под давлением. В ПАОКе мог принять мяч, посмотреть по сторонам и отдать пас. А здесь крайне высокая интенсивность игры, огромные скорости, отличная физическая готовность, невероятное индивидуальное мастерство. Ну и тактика – в Серии А на ней все буквально помешаны. В общем, совсем другой уровень, и к нему нужно как можно быстрее привыкнуть.

Возможно, из всех команд выделяется Ювентус. В чемпионской гонке я бы отдал предпочтение этому коллективу. В его пользу говорит и сыгранность, и футбол Маурицио Сарри, и опыт исполнителей в борьбе за золотые медали. У туринцев особый дух победителя. Все остальные могут обыграть друг друга в любом туре – здесь уже не раз такое бывало, когда коллектив, который занимает последнее место, побеждал кого-то из лидеров. У Лечче пока главная задача – выбраться из зоны вылета. Признаюсь, у меня такое в карьере впервые – раньше никогда не боролся за выживание. Но это тоже опыт, тем более, когда ты его получаешь его в такой лиге", – рассказал Шахов в интервью Команда№1.

В текущем сезоне хавбек сборной Украины провел за Лечче 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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