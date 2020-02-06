Шахов виділив головні труднощі, які у нього виникли після переїзду до Серії А

Хавбек Лечче Євген Шахов поділився своїми враженнями після півроку виступів у чемпіонаті Італії.

"В Лечче я граю на новій для себе позиції. В ПАОКу виконував функції опорного півзахисника, а тут дію на місці "десятки". Не зовсім звично, але цікаво. У кожному матчі окрема тактика, нові вимоги. Тренер відштовхується від гри суперника. Тут важливі всі деталі, якщо не будеш звертати увагу на правильну позицію при виході з оборони, положення корпусу захисника, відкритий або закритий м'яч і так далі, відразу загубишся на полі.

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В Італії дуже сильні захисники – потужні, чіпкі. Щільність висока, запізнився з прийняттям рішення навіть на секунду, і тебе вже з'їли. Весь час перебуваєш під тиском. В ПАОКу міг прийняти м'яч, подивитися по сторонах і віддати пас. А тут найвища інтенсивність гри, величезні швидкості, відмінна фізична готовність, неймовірна індивідуальна майстерність. Ну і тактика – в Серії А на ній всі буквально схиблені. Загалом, зовсім інший рівень, і до нього потрібно якомога швидше звикнути.

Можливо, з усіх команд виділяється Ювентус. У чемпіонській гонці я б віддав перевагу цьому колективу. На його користь говорить і зіграність, і футбол Мауріціо Саррі, і досвід виконавців в боротьбі за золоті медалі. У туринців особливий дух переможця. Всі інші можуть обіграти один одного в будь-якому турі – тут вже не раз таке бувало, коли колектив, який посідає останнє місце, перемагав когось із лідерів. У Лечче поки головне завдання – вибратися із зони вильоту. Зізнаюся, у мене таке в кар'єрі вперше – раніше ніколи не боровся за виживання. Але це теж досвід, тим більше, коли ти його отримуєш в такий лізі", – розповів Шахов у інтерв'ю Команда№1.

У поточному сезоні хавбек збірної України провів за Лечче 13 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

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