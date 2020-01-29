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Шахов получил очередного конкурента – Лечче подписал полузащитника сборной Чехии

16:43 48 Читати українською
Шахов получил очередного конкурента – Лечче подписал полузащитника сборной Чехии
Антонин Барак / Твиттер ФК Лечче

Итальянский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.

Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак, принадлежащий Удинезе, до конца текущего сезона будет защищать цвета Лечче, сообщает официальный сайт клуба. 25-летний футболист перешел в команду нашего Евгения Шахова на правах аренды до июня 2020 года.

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Интересно, что Барак станет очередным прямым конкурентом украинца на футбольном поле. Кроме Антонина на позицию игрока сборной Украины претендует арендованный у Кальяри Алессандро Дейола. И это при том, что основными игроками "желто-красных" в центре являются Панайотис Тахцидис и Марко Манкозу.

Напомним, Барак является воспитанником чешского клуба Пришбрам, в котором в 2013 году и начал взрослую карьеру футболиста. Проведя один сезон в пражской Славии, он в 2017 году за 3 млн евро перешел в Удинезе. В текущем сезоне игрок не смог закрепиться в основном составе "бьянконери" и провел в Серии А лишь 8 поединков, в которых никак не проявил себя. Антонин также является игроком национальной сборной Чехии – дебютировав в ноябре 2016 года за главную команду страны, он успел сыграть 12 матчей и забить 5 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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