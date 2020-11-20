Шахов оправился после коронавируса – украинец может сыграть против Зари в Лиге Европы
19:41 - Читати українською
Полузащитник АЕКа Евгений Шахов уже вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса.
Шахов уже готов сыграть в матче греческого первенства против Ларисы 22 ноября, а уже 26-го – в поединке Лиги Европы, сообщает meta-ratings.
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Вернулся к тренировкам и другой украинец – Дмитрий Чигринский, однако его участие в ближайших матчах АЕКа остается под вопросом.
К слову, Шахов заболел коронавирусом сразу после возвращения из Украины после встречи с луганской Зарей.
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