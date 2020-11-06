Соперник Зари зафиксировал в команде вспышку COVID-19 после возвращения из Украины.

Делегация АЕКа прошла тестирование на коронавирус после встречи с Зарей (4:1) в рамках Лиги Европы – проверка показала положительные результатат у 6-ти лиц, среди которых 4 футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

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Заболели Петрос Манталос, Нассим Хнид, Стратос Сварнас, а также хавбек сборной Украины Евгений Шахов. Всех инфицированных сразу отправили на самоизоляцию, об их самочувствии пока не сообщается. К слову, Шахов находится в расширенном списке Андрея Шевченко на матчи с Польшей, Германией и Швейцарией – теперь об участии в этих играх придется забыть.

Напомним, в принципиальном матче ЛЕ Заря в Запорожье уступила АЕКу и осталась на последней строчке группы G.

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