Півзахисник АЕКа Євген Шахов вже повернувся до тренувань після перенесеного коронавірусу.

Шахов уже готовий зіграти у матчі грецької першості проти Ларіси 22 листопада, а вже 26-го – у поєдинку Ліги Європи, повідомляє meta-ratings.

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Повернувся до тренувань і інший українець – Дмитро Чигринський, проте його участь у найближчих матчах АЕКа залишається під питанням.

До слова, Шахов захворів на коронавірус одразу після повернення з України після зустрічі із луганською Зорею.

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