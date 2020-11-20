Шахов одужав після коронавірусу – українець може зіграти проти Зорі у Лізі Європи
19:39 - Читать на русском
Півзахисник АЕКа Євген Шахов вже повернувся до тренувань після перенесеного коронавірусу.
Шахов уже готовий зіграти у матчі грецької першості проти Ларіси 22 листопада, а вже 26-го – у поєдинку Ліги Європи, повідомляє meta-ratings.
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Повернувся до тренувань і інший українець – Дмитро Чигринський, проте його участь у найближчих матчах АЕКа залишається під питанням.
До слова, Шахов захворів на коронавірус одразу після повернення з України після зустрічі із луганською Зорею.
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