Шахов и Хачериди против роскошной традиции Сарри и финал для Джеррарда: топ-5 матчей 5 тура Лиги Европы

Представляем 5 самых интересных матчей 5 тура группового раунда Лиги Европы 2018/19.

Зальцбург – РБ Лейпциг

19:55. Зальцбург, Ред Булл Арена

Австрийский Зальцбург принимает очную дуэль двух клубов, генеральным спонсором которых является компания Red Bull. Команда Марко Розе практически гарантировала себе путевку в плей-офф, выиграв все предыдущие матчи (12 очков). Чтобы досрочно обеспечить себе еврокубковую весну, австрийцам необходимо набрать один пункт в двух заключительных поединках. Зато РБ Лейпциг рискует прекратить борьбу за Лигу Европы уже на стадии группового этапа.

Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Подопечные Ральфа Рангника лишь по дополнительным показателям опережают Селтик, имея в своем активе 6 баллов. Поможет ли Зальцбург своим "собратьям" опередить шотландцев? А может, Red Bull продемонстрирует образцовый фэйр-плей? Ответ на эти вопросы получим уже скоро.

Зенит – Копенгаген

19:55. Санкт-Петербург, стадион Крестовский

В Группе С сложилась достаточно запутанная ситуация. На выход в плей-офф теоретически может надеяться даже Бордо, который замыкает квартет с одним набранным очком. Зенит сейчас находится на первой строчке (8 очков), опережая, кроме французов, Славию (7) и Копенгаген (5). Следовательно, матч недавних участников Лиги чемпионов на Крестовском может стать ключевым как для питерцев, так и для датчан.

Ворскла – Арсенал: анонс матча Лиги Европы

Более легкую задачу имеет команда Семака, которую удовлетворит ничейный результат с любым счетом. А вот подопечным Сольбакена желательно играть на победу. Если скандинавы проигрывают в России, а Славия победит Бордо, то датчане досрочно потеряют шансы на плей-офф. Напомним, что первый матч между Копенгагеном и Зенитом завершился результативной ничьей (1:1), хотя датчане существенно превосходили своего соперника.

Рейнджерс – Вильярреал

22:00. Глазго, Айброкс

Команда Стивена Джеррарда, которая обладает значительно слабее кадровым потенциалом, чем "желтая субмарина", попытается создать очередную сенсацию. Шотландцы уже изрядно потрепали нервы испанцам на Эль Мадригале, дважды отыгрываюсь по ходу матча (2:2). После этого Рейнджерс продолжал достойно выступать в квартете G с такими опытными еврокубковыми бойцами как Спартак и венский Рапид. Шотландцы, набрав 5 пунктов, делят второе-третье место с руссиянами и уступают лидеру группы Вильярреалу лишь одним баллом. В случае триумфа над подопечными Хесуса Кальехи, которые в последнем туре Примеры обыграли Бетис, Джеррард и Ко сделают весомую заявку на 1/16 финала.

Стандард – Севилья

22:00. Льеж, Морис Дюфран

Бельгийский клуб попытается отомстить андалусийцам за унизительный разгром на Рамон Санчес Писхуан со счетом 1:5. Пидопечние Мишеля Прюдомма сейчас занимают третью строчку квартета J (6 очков), который также представлен российским Краснодаром (9) и турецким Акхисаром Евгения Селезнева (0). Чтобы реально рассчитывать на выход в плей-офф "красным" нужно побеждать испанцев (9), а уже потом заниматься всякими математическими расчетами.

Севилья несмотря на статус второй команды квартета (поражение в России) подходит к матчу в прекрасном настроении. Команда Пабло Мачина на выходных возглавила турнирную таблицу Примеры, обыграв Вальядолид. Потенциальный триумф на Морис Дюфран автоматически выведет "рохибланкос" в плей-офф турнира, который они выигрывали рекордные три раза.

Челси – ПАОК

22:00. Лондон, Стэмфорд Бридж

Маурицио Сарри еще однажды не терял очки в Лиге Европы, выиграв все свои 10 матчей на посту главного тренера – 6 с Наполи и 4 с Челси. Чтобы гарантировать себе итоговое первое место в группе L "пенсионерам" будет достаточно расписать с греками ничью. Впрочем лондонцы сейчас находятся не в лучшем психологическом состоянии. Команда Сарри накануне потерпела первое поражение в АПЛ, проиграв Тоттенхэму, и серьезно отстала от лидеров первенства Сити и Ливерпуля.

ПАОК Шахова и Хечериди, замыкает квартет, имея в активе 3 пункта. Греки по дополнительным показателям уступают БАТЭ и находятся на расстоянии одной победы от второго МОЛ Види. Очевидно, что команду Разван Луческу устроит только собственный триумф на Стэмфорд Бридж и ничья между белорусами и венграми.