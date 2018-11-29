Шахов та Хачеріді проти розкішної традиції Саррі та фінал для Джеррарда: топ-5 матчів 5 туру Ліги Європи

Представляємо 5 найцікавіших матчів 5 туру групового раунду Ліги Європи 2018/19.

Зальцбург – РБ Лейпциг

19:55. Зальцбург, Ред Булл Арена

Австрійський Зальцбург приймає очну дуель двох клубів, генеральним спонсором яких є компанія Red Bull. Команда Марко Розе практично гарантувала собі путівку у плей-офф, вигравши усі попередні матчі (12 очок). Щоб достроково забезпечити собі єврокубкову весну, австрійцям необхідно набрати один пункт у двох завершальних поєдинках. Натомість РБ Лейпциг ризикує припинити боротьбу за Лігу Європи вже на стадії групового етапу.

Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Підопічні Ральфа Рангніка лише за додатковими показниками випереджають Селтік, маючи у своєму активі 6 балів. Чи допоможе Зальцбург своїм "побратимам" випередити шотландців? Чи, можливо, Red Bull продемонструє зразковий фейр-плей? Відповідь на ці питання отримаємо вже незабаром.

Зеніт – Копенгаген

19:55. Санкт-Петербург, стадіон Крестовський

У Групі С склалась досить заплутана ситуація. На вихід у плей-офф теоретично може сподіватись навіть Бордо, який замикає квартет з одним набраним очком. Зеніт наразі перебуває на першій сходинці (8 очок), випереджаючи, крім французів, Славію (7) та Копенгаген (5). Відтак, матч недавніх учасників Ліги чемпіонів на Крестовському може стати ключовим як для пітерців, так і для данців.

Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи

Дещо легше завдання має команда Семака, яку задовольнить нічийний результат з будь-яким рахунком. А ось підопічним Сольбакена бажано грати на перемогу. Якщо скандинави програють у Росії, а Славія здолає Бордо, то данці достроково втратять шанси на плей-офф. Нагадаємо, що перший матч між Копенгагеном та Зенітом завершився результативною нічиєю (1:1), хоча данці суттєво переважали свого суперника.

Рейнджерс – Вільяреал

22:00. Глазго, Айброкс

Команда Стівена Джеррарда, яка володіє значно слабшим кадровим потенціалом, ніж "жовта субмарина", спробує створити чергову сенсацію. Шотландці вже добряче потріпали нерви іспанцям на Ель Мадригалі, двічі відігруючись по ходу матчу та здобувши сенсаційну нічию (2:2). Після цього Рейнджерс продовжував достойно виступати у квартеті G з такими досвідченими єврокубковими бійцями як Спартак та віденський Рапід. Шотландці, набравши 5 пунктів, ділять друге-третє місце з росіянами та поступаються лідеру групи Вільяреалу лише одним балом. У випадку тріумфу над підопічними Хесуса Кальєхи, які в останньому турі Прімери здолали Бетіс, Джеррард та Ко зроблять вагому заявку на 1/16 фіналу.

Стандард – Севілья

22:00. Льєж, Моріс Дюфран

Бельгійський клуб спробує помститись андалусійцям за принизливий розгром на Рамон Санчес Пісхуан з рахунком 1:5. Підопічні Мішеля Прюдомма наразі посідають третю сходинку квартету J (6 очок), який також представлений російським Краснодаром (9) та турецьким Акхісаром Євгена Селезньова(0). Щоб реально розраховувати на вихід у плей-офф "червоним" потрібно перемагати іспанців (9), а вже потім займатись усякими математичними розрахунками.

Севілья попри статус другої команди квартету (поразка у Росії) підходить до матчу у чудовому гуморі. Команда Пабло Мачіна на вихідних очолила турнірну таблицю Прімери, обігравши Вальядолід. Потенційний тріумф на Моріс Дюфран автоматично виведе "рохібланкос" у плей-офф турніру, який вони вигравали рекордні три рази.

Челсі – ПАОК

22:00. Лондон, Стемфорд Брідж

Мауріціо Саррі ще одного разу не втрачав очки у Лізі Європи, вигравши усі свої 10 матчів на посаді головного тренера – 6 з Наполі та 4 з Челсі. Щоб гарантувати собі підсумкове перше місце у групі L "пенсіонерам" буде достатньо розписати з греками нічию. Втім лондонці зараз перебувають не у найкращому психологічному стані. Команда Саррі напередодні зазнала першої поразки в АПЛ, програвши Тоттенхему, та серйозно відстала від лідерів першості Сіті та Ліверпуля.

ПАОК Шахова та Хечеріді, замикає квартет, маючи у активі 3 пункти. Греки за додатковими показниками поступаються БАТЕ та перебувають на відстані однієї перемоги від другого МОЛ Віді. Очевидно, що команду Развана Луческу влаштує лише власний тріумф на Стемфорд Брідж та нічия між білорусами і угорцями.