АЕК переиграл ОФИ в матче 20-го тура чемпионата Греции, а Евгений Шахов стал главным героем матча. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2020/21, 20-й тур

ОФИ – АЕК – 0:2

Голы: Шахов, 43, Танкович, 71

Команды начали встречу довольно осторожно и имели немного возможностей в первой половине. Удалось забить лишь однажды, и отличился Евгений Шахов, который головой замкнул подачу Лачи с левого фланга.

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Во второй половине АЕК отличился еще раз, гол в активе Танковича, и довел матч до победы. Таким образом, АЕК набрал 40 очков и обогнал Арис, который уступил в этом туре. ОФИ с 19 пунктами остался девятым.

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