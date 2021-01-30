Александр Зинченко в последнее время стал стабильным игроком основы "горожан". После Нового года украинец непременно выходил с первых минут во всех матчах команды в рамках АПЛ. Таких уже пять. Манчестер Сити выиграл все эти встречи с общим счетом 15:1. Сегодня Пеп Гвардиола не стал ломать традицию и выпустил Зинченко в стартовом составе.

"Зинченко сделал невероятный шаг вперед": Гвардиола рассыпался в комплиментах украинцу

Игра против последней команды чемпионата – отличный шанс прибегнуть к ротации и дать отдохнуть лидерам. Похоже, именно так подумал наставник Манчестер Сити и оставил в запасе Стоунзf и Канселу. Однако, кадровые перестановки e хозяев никак не помогли Шеффилд Юнайтед. Хозяева с первых же минут зажали соперника вблизи его владений.

Нельзя сказать, что игра была быстрой и интенсивной. "Горожане" монотонно перекочевали мяч с одного фланга на другой, ища лазейки в защите гостей. Оборона дала трещину уже на 9-й минуте. Ферран Торрес перехитрил сразу двух оппонентов в углу штрафной да еще и у линии ворот и оперативно отпасовал на Жезуса. Бразилец каким-то чудом оказался один перед голкипером. Форвард не с первой попытки укротил мяч, но Ремсдейл рано завалился на газон и дал Габриэлю время исправить ошибку – 1:0.

После этой вспышки игра вернулась в прежнее русло: Ман Сити контролировал темп, но Шеффилд Юнайтед больше "подарков" не делал. Правда, об атаке "клинки" тоже не думали. Лишь в последние 10 минут первого тайма гости несколько раз добирались до владений Эдерсона и даже смогли пробить по его воротам. Статистика ударов вообще очень красноречиво описывает первую половину встречи.

Сразу после перерыва Рубен Диаш мог удваивать преимущество Манчестер Сити, но его удару головой после подачи с углового не хватило точности. Чуть позже перспективный навес на дальнюю штангу выполнил Зинченко – Торрес добрался до мяча первым, однако удар испанца вышел крайне неудачным. Еще через несколько минут украинец уже сам стрелял из-за пределов штрафной – защитники заблокировали. Шеффилд едва не разыграл контратаку, но Саша сам же нивелировал опасность.

Возможно, Сити опасался судьбы своих соседей из Юнайтед. Три дня назад "Красные дьяволы" сенсационно проиграли Шеффилду. "Горожане" решили воплотить в жизнь постулат – пока мяч у нас, нам не забьют. Во втором тайме процент владения иногда достигал 85% в пользу подопечных Пепа Гвардиолы.

Много угрозы создавал Зинченко. Украинец активно участвовал в конструировании атак и смело шел на чужую половину. Это создавало свободные зоны в защите, и Сити мог за это поплатиться – Ляпорт вовремя подстраховал. Затмить эту ошибку Александр мог на 72-й минуте. Получился классный удар из-за пределов штрафной – голкипер с трудом перевел на угловой.

Свой первый по-настоящему опасный момент "клинки" создали аж на 86-й минуте. Уокер проиграл борьбу Макголдрику, а тот сбросил на Флека. Джон не стал церемониться и в касание выстрелил по воротам Эдерсона – очень близко к цели. Уже в компенсированное время Жезус имел шанс оформить дубль – Ремсдейл совершил блестящий сейв.

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 44 очка и оторвался от Юнайтед на вершине турнирной таблицы АПЛ на четыре пункта. Шеффилд остался с заделом в 8 баллов и до сих пор находится на последнем месте.