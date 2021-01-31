АЕК переграв ОФІ у матчі 20-го туру чемпіонату Греції, а Євген Шахов став головним героєм матчу. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2020/21, 20-й тур

ОФІ – АЕК – 0:2

Голи: Шахов, 43, Танковіч, 71

Команди розпочали зустріч досить обережно та мали небагато нагод у першій половині. Вдалось забити лише одного разу, і відзначився Євген Шахов, який головою замкнув подачу Лачі з лівого флангу.

Данченко офіційно перейшов в АЕК

У другій половині АЕК відзначився ще раз, гол в активі Танковіча та довів матч до перемоги. Таким чином, АЕК набрав 40 очок та обігнав Аріс, який поступився у цьому турі. ОФІ з 19 пунктами залишився дев'ятим.

Манчестер Сіті курйозним голом бив Шеффілд Юнайтед – Зінченко з розкішним ударом, але у Гвардіоли є питання