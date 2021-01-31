Шахов голом приніс перемогу АЕКу та допоміг піднятись на друге місце
АЕК переграв ОФІ у матчі 20-го туру чемпіонату Греції, а Євген Шахов став головним героєм матчу. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Греції 2020/21, 20-й тур
ОФІ – АЕК – 0:2
Голи: Шахов, 43, Танковіч, 71
Команди розпочали зустріч досить обережно та мали небагато нагод у першій половині. Вдалось забити лише одного разу, і відзначився Євген Шахов, який головою замкнув подачу Лачі з лівого флангу.
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У другій половині АЕК відзначився ще раз, гол в активі Танковіча та довів матч до перемоги. Таким чином, АЕК набрав 40 очок та обігнав Аріс, який поступився у цьому турі. ОФІ з 19 пунктами залишився дев'ятим.
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