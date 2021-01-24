АЕК и ПАОК не смогли выявить сильнейшего в матче 18-го тура чемпионата Греции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2020/21, 18-й тур

ПАОК – АЕК – 2:2

Голы: Креспо, 40, Виеринья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50

В битве греческих грандов первым отличился АЕК. Гарсия прорвался по правому флангу в штрафную и выкатил в центр штрафной, где никто не накрыл Шахова – украинец метров с 7 пробил под перекладину.

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Впрочем, ПАОК отыгрался до перерыва – после подачи со штрафного Креспо добил мяч в ворота. Вторая половина началась аналогично: АЕК вырвался вперед благодаря голу Галанопулос, но Виеринья на 70 минуте установил окончательный счет. Добавим, что Шахов провел на поле 87 минут, а другой украинец – Дмитрий Чигринский – вошел в игру на 86 минуте.

Таким образом, АЕК набрал 37 очков и остался вторым, ПАОК с 36 пунктами расположился на четвертой строчке.

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