ЛАСК потерпел поражение в матче 13-го тура чемпионата Австрии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Австрии 2020/21, 13-й тур

ЛАСК – ВСГ Сваровски – 2:4

Голы: Михорль, 25, Холанд, 43 – Гугганиг, 29, Фредериксен, 37, 42, Йебоа, 70, (пен.)

Команды в первом тайме устроили настоящую голевую феерию, забив 5 мячей на двоих. Счет открыл ЛАСК усилиями Михорля, однако Гугганиг быстро выровнял положение, а Фредериксен дублем вывел Сваровски вперед в счете. Холанд сократил отставание до перерыва, однако во второй половине Йебоа добил ЛАСК.

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Отметим, что Чеберко провел на поле 66 минут и получил оценку 6,4 – хуже только у трех его одноклубников. Украинец однажды вынес мяч, совершил четыре перехвата, один отбор и удачную попытку дриблинга. Из негатива отметим аж 8 потерь мяча и лишь 3 точные длинные передачи из 9.

К слову, эта победа ВСГ Сваровски помогла набрать 20 очков и приблизиться к ЛАСКу, который с 24 пунктами остался четвертым.

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