АЕК та ПАОК не змогли виявити сильнішого у матчі 18-го туру чемпіонату Греції. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2020/21, 18-й тур

ПАОК – АЕК – 2:2

Голи: Креспо, 40, Вієрінья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50

У битві грецьких грандів першим відзначився АЕК. Гарсія прорвався правим флангом до штрафного та викотив у центр карного, де ніхто не накрив Шахова – українець метрів з 7 пробив під поперечку.

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Втім, ПАОК відігрався до перерви – після подачі зі штрафного Креспо добив м'яч у ворота. Друга половина розпочалась аналогічно: АЕК вирвався вперед завдяки голу Галанопулоса, але Вієрінья на 70 хвилині встановив остаточний рахунок. Додамо, що Шахов провів на полі 87 хвилин, а інший українець – Дмитро Чигринський – увійшов у гру на 86 хвилині.

Таким чином, АЕК набрав 37 очок та залишився другим, ПАОК з 36 пунктами розташувався на четвертій сходинці.

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