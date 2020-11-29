Чемпионат Греции, 10-й тур

Астерас – АЕК – 1:2

Голы: Барралес, 44 – Ливая, 13 Ансарифард, 58

Соль забил Альбасете в матче за 6 очков – Зозуля не спас от провала

Соперники активно начали игру и уже к перерыву успели обменяться голами.

Во втором тайме инициатива была на стороне игроков АЕКа, что и конвертировалось в победный мяч в исполнении Ансарифарда. Стоит отметить, что ассистировал иранском форварду полузащитник сборной Украины Евгений Шахов. Также бок о бок с Евгением весь матч на поле провел Дмитрий Чигринский.

Победа подняла АЕК на третью строчку местного первенства, Астерас – 6-й.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова