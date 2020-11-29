Шахов ассистом подарил АЕКу победу – реабилитация украинца за удаление в Лиге Европы
Астерас принимал АЕК в рамках 10-го тура чемпионата Греции. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Чемпионат Греции, 10-й тур
Астерас – АЕК – 1:2
Голы: Барралес, 44 – Ливая, 13 Ансарифард, 58
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Соперники активно начали игру и уже к перерыву успели обменяться голами.
Во втором тайме инициатива была на стороне игроков АЕКа, что и конвертировалось в победный мяч в исполнении Ансарифарда. Стоит отметить, что ассистировал иранском форварду полузащитник сборной Украины Евгений Шахов. Также бок о бок с Евгением весь матч на поле провел Дмитрий Чигринский.
Победа подняла АЕК на третью строчку местного первенства, Астерас – 6-й.
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