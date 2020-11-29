Шахов асистом подарував АЕКу перемогу – реабілітація українця за вилучення у Лізі Європи
Астерас приймав АЕК в рамках 10-го туру чемпіонату Греції. Читайте звіт матчу на Футбол 24.
Чемпіонат Греції, 10-й тур
Астерас – АЕК – 1:2
Голи: Барралес, 44 – Лівая, 13, Ансаріфард, 58
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Суперники активно розпочали гру і вже до перерви встигли обмінятись голами.
У другому таймі ініціатива була на боці гравців АЕКа, що і конвертувалось у переможний м'яч у виконанні Ансаріфарда. Варто відзначити, що асистував іранському форварду півзахисник збірної України Євген Шахов. Також пліч-о-пліч з Євгеном весь матч на полі провів Дмитро Чигринський.
Перемога підняла АЕК на третю сходинку місцевої першості, Астерас – 6-й.
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