Чемпіонат Греції, 10-й тур

Астерас – АЕК – 1:2

Голи: Барралес, 44 – Лівая, 13, Ансаріфард, 58

Соль забив Альбасете у матчі за 6 очок – Зозуля не врятував від провалу

Суперники активно розпочали гру і вже до перерви встигли обмінятись голами.

У другому таймі ініціатива була на боці гравців АЕКа, що і конвертувалось у переможний м'яч у виконанні Ансаріфарда. Варто відзначити, що асистував іранському форварду півзахисник збірної України Євген Шахов. Також пліч-о-пліч з Євгеном весь матч на полі провів Дмитро Чигринський.

Перемога підняла АЕК на третю сходинку місцевої першості, Астерас – 6-й.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова