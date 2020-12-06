Центральный нападающий Олимпика Захедитабар Шахаб своей удачной игрой заинтересовал несколько украинских клубов. Среди них – киевское Динамо, которое тоже мониторит выступления иранца.

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Интересно, что киевский клуб уже имеет конкурента в борьбе за Шахаба. Услугами нападающего интересовался иранский Персеполис, за который в свое время Захедитабар уже выступал. Впрочем, Олимпик отказался отпускать своего бомбардира, контракт которого истекает следующим летом. Об этом сообщает Tasnim News.

Напомним, 25-летний Шахаб перебрался в Олимпик летом 2019-го. В сезоне 2020/21 иранец забил 8 голов и отдал 2 ассиста – после 11 туров именно он является лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Олимпик после 12-ти туров занимает 6 место в УПЛ.

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