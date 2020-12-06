Динамо может подписать лучшего бомбардира УПЛ – сенсационного форварда не отпустили в иностранный клуб
Лидер чемпионата Украины следит за нападающим Олимпика Захедитабаром Шахабом, выступления которого привлекли внимание нескольких клубов.
Центральный нападающий Олимпика Захедитабар Шахаб своей удачной игрой заинтересовал несколько украинских клубов. Среди них – киевское Динамо, которое тоже мониторит выступления иранца.
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Интересно, что киевский клуб уже имеет конкурента в борьбе за Шахаба. Услугами нападающего интересовался иранский Персеполис, за который в свое время Захедитабар уже выступал. Впрочем, Олимпик отказался отпускать своего бомбардира, контракт которого истекает следующим летом. Об этом сообщает Tasnim News.
Напомним, 25-летний Шахаб перебрался в Олимпик летом 2019-го. В сезоне 2020/21 иранец забил 8 голов и отдал 2 ассиста – после 11 туров именно он является лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Олимпик после 12-ти туров занимает 6 место в УПЛ.
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