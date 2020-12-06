Рух приехал в Киев за первой победой в сезоне, тогда как Олимпик не знал вкуса триумфов три матча подряд. Стартовый отрезок поединка запомнился полным сумбуром в действиях обеих команд, поэтому быстрый гол Шахаба выглядел немного нелогичным. Хозяева разыграли стеночку на левом фланге, Лебеденко без всякого сопротивления подал в штрафную, а Шахаб неотразимо пробил в ближний, примерно с линии вратарской. 7-й гол иранца в сезоне, который единолично возглавил бомбардирскую гонку УПЛ, опередив динамовца Цыганкова (6).

После этого дончане отдали мяч сопернику, который с боями переходил центр поля. У подопечных Федыка откровенно не клеилась игра впереди, к середине первого тайма можно вспомнить лишь два полумоменты в Кондракова. Олимпик снова ответил результативно, и с удивительной эффективностью. Два удара в створ – два гола. На 24-й минуте преимущество команды Климовского удвоил арендованный у киевского Динамо Бенито. Гостей вновь шокировали простенькой атакой – Шахаб выиграл второй этаж после длинной передачи, мяч подхватил ивуариец и мощно влупил издали. Бандура получает "за шиворот" из-за коварного рикошета от ноги партнера.

Русин пытался брать на себя, но получалось еще хуже чем в Месси в провальном матче с Кадисом. Много шума и никаких дивидендов. Федорчук едва не повторил фокус Бенито ударом со штрафного – после незначительного рикошета сфера пролетела рядом с девяткой. Неутомимый Бенито прорывался через центральную зону, проскочил двух, а на третьем споткнулся. Шахаб был готов расстреливать в упор, но рефери зафиксировал фол в атаке.

Русин потерял прекрасную возможность в конце первого тайма, пробивая без опеки головой с нескольких метров. А вот Федорчуку снова не хватило везения, его очередной выстрел со штрафного приняла на себя штанга. Стартовые 45 минут завершились ближним ударом Шахаба с разворота – Бандура выручил. Рух снова разорвали быстрой контратакой. 2:0 к перерыву.

В дебюте второго тайма Федорчук выполнял третий штрафной удар фактически с линии штрафной – слабо и по центру. А через несколько минут опытный хавбек Руха промахнулся головой с убойной позиции. Олимпик продолжал играть вторым номером, правда с более низкой эффективностью. Альваренга, в частности, испортил быструю атаку 4 в 3 неточной передачей на Шахаба. Последний решил взять на себя, ворвался в штрафную и вколотил над перекладиной.

На 63-й лучший снайпер УПЛ фактически снял все вопросы о победителе. Политыло прострелил слева, Бандура перевел в перекладину, а Шахаб добил в пустые. Самый легкий гол в карьере и 8-й результативный удар в УПЛ. Львовяне сумели отквитать один мяч за пять минут. Цимбалюк подправил удар Кондракова со второго этажа в сетку собственных ворот. Гости заметно оживились, однако Олимпик спокойно контролировал игру. Климовский даже поберег Шахаба, который сыграл 70 минут.

Олимпик в итоге одержал совершенно закономерную победу, поднявшись на 6-е место (16 очков). Рух продолжает свободное падение – 6 пунктов после 12-ти матчей, ни одной победы и печальная последняя позиция.

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