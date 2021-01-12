"Подписала ли луганская команда с Шахабом предварительный контракт? У меня пока нет такой информации. Если он будет подписан – на официальном сайте будет информация. Я не знаю, откуда эта информация взялась.

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Интересуется ли клуб этим игроком? Клуб не интересуется, это нужно чтобы тренер интересовался. Клубу все равно, кого подписывать. Какое решение тренер примет, так и будет. У нас полный карт-бланш у Скрипника. Кого он пожелает, того мы и подпишем, если удастся", – сказал Оганов в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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