"Забрать Миколенко в первую команду было моей инициативой. Я знал его еще с академии. Сказал, что нужно его забирать – парень талантливый. В чем секрет его прогресса? Он очень скромный и порядочный. Ни разу не видел его грустным. Всегда смеется, улыбается.

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Приятно работать с такими людьми. Но у него еще работы непочатый край. Мы видим его ошибки. Это незаменимый игрок Динамо и сборной Украины. Миколенко не должен допускать ошибок. Через два-три года их уже не будет. Виталий набирается опыта с каждым годом", – поделился Шацких в интервью Профутбол Digital.

К слову, Миколенко провел 36 матчей в составе Динамо в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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