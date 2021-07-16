"Забрати Миколенка в першу команду було моєю ініціативою. Я знав його ще з академії. Сказав, що потрібно його забирати – хлопець талановитий. У чому секрет його прогресу? Він дуже скромний і порядний. Жодного разу не бачив його сумним. Завжди сміється, посміхається.

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Приємно працювати з такими людьми. Але у нього ще роботи непочатий край. Ми бачимо його помилки. Це незамінний гравець Динамо і збірної України. Миколенко не повинен припускатись помилок. Через два-три роки їх вже не буде. Віталій набирається досвіду з кожним роком", – поділився Шацьких у інтерв'ю Профутбол Digital.

До слова, Миколенко провів 36 матчів у складі Динамо у минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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