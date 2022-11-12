В чемпионате Узбекистана закрутилась невероятная интрига. Перед финальным туром на "золото" претендовали сразу 3 команды – Пахтакор под руководством Шацких (51 очко), Навбахор (50) и Насаф (49).

Трое украинцев стали чемпионами в Европе – первый титул за всю историю клуба

Пахтакор не дал шанса конкурентам, обыграв Бунедкор на выезде. Уже за 16 минут гости отгрузили два гола, и этого хватило до финального свистка. Навбахор также выиграл, а Насаф проиграл и остался третьим, хотя перед двумя заключительными турами именно он был на вершине.

Для Пахтакора это 15 в общем и 4 подряд титул чемпиона Узбекистана, а вот Шацких добыл дебютный трофей в самостоятельной карьере тренера. Именитый нападающий летом возглавил родной клуб после нескольких лет работы помощником Александра Хацкевича. Легенда Динамо пригласил экс-защитника молодежной сборной Украины Александра Насонова, который отыграл 9 матчей и стал важной частью успеха Пахтакора.

"У липні здружився з хлопцями із Пахтакора, у серпні вони загинули": жив із Сабо, відмовив Спартаку, підіймав наш футзал