У чемпіонаті Узбекистану закрутилася неймовірна інтрига. Перед фінальним туром на "золото" претендували відразу 3 команди – Пахтакор під керівництвом Шацьких (51 очко), Навбахор (50) і Насаф (49).

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Пахтакор не дав жодного шансу конкурентам, обігравши Бунедкор на виїзді. Вже за 16 хвилин гості відвантажили два голи, і цього вистачило до фінального свистка. Навбахор також виграв, а Насаф програв і залишився третім, хоча перед двома завершальними турами саме він був на вершині.

Для Пахтакора це 15 загалом і 4 поспіль титул чемпіона Узбекистану, а от Шацьких здобув дебютний трофей у самостійній кар'єрі тренера. Іменитий нападник влітку очолив рідний клуб після кількох років роботи помічником Олександра Хацкевича. Легенда Динамо запросив екс-захисника молодіжної збірної України Олександра Насонова, який відіграв 9 матчів і також став важливою частиною успіху Пахтакора.

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