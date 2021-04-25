"Цыганкову не надо ничего искать. Просто, когда он выходит на поле, нужно демонстрировать в каждом матче,что он готов к топовому европейскому чемпионату. Вот и все. Это нужно делать не через игру, а в каждой игре.

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Цыганков должен держать свой уровень в каждом матче и говорить: "Я Цыганков, ниже уже не падаю, я уже оттуда ушел и теперь здесь". Сейчас он это уже показывает, но микротравмы ему мешают.

Тренерам тоже не нравилось, что перед началом сбора Виктор выпадал, а к концу сбора выздоравливал. Каким бы он ни был талантливым, он должен получить эту базу, на которой будет держаться полгода. Понятно, что он будет набирать за 4 матча, потому что природа ему что-то дала. У него есть талант, но его нужно развивать", – сказал Шацких в программе Вацко Live.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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