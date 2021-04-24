"Среди топовых запросов можно выделить Миколенко, наверное, самого востребованного на данный момент украинского игрока. Также реально интересует итальянские клубы и Супряга.

Трубин стал объектом интереса топ-клубов Италии и Франции, – агент

О Матвиенко больше говорят в Англии. Что касается Цыганкова, то немного потеряв в цене, он смог бы также выехать в Европу. Прогресс Шапаренко под наблюдением Луческу, думаю, не заметить невозможно, а потому и его можно отнести к потенциальным трансферным целям.

Во Франции, к примеру, широко интересуются украинскими вратарями, а в Аяксе не оставляют мечту подписать молодого украинского атакующего футболиста. В целом, украинский футбол вырастил ряд прекрасных талантов, спрос на которых при наличии паспорта ЕС был бы еще более значимым, ну а тех, кого бы взяли в топ-лиги и без него, иногда отпугивает трансферная цена", – сказал Великих в комментарии Meta Ratings.

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