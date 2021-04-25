"Циганкову не треба нічого шукати. Просто, коли він виходить на поле, потрібно демонструвати у кожному матчі, що він готовий до топового європейського чемпіонату. От і все. Це потрібно робити не через гру, а в кожній грі.

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Циганков повинен тримати свій рівень у кожному матчі і говорити: "Я Циганков, нижче вже не падаю, я вже звідти пішов і тепер тут". Зараз він це вже показує, але мікротравми йому заважають.

Тренерам теж не подобалося, що перед початком збору Віктор випадав, а до кінця збору видужував. Яким би він не був талановитим, він повинен отримати цю базу, на якій буде триматися півроку. Зрозуміло, що він буде набирати за 4 матчі, тому що природа йому щось дала. У нього є талант, але його потрібно розвивати", – сказав Шацьких у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Динамо 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 8 результативних передач.

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