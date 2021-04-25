Динамо после победы над Шахтером стало чемпионом де-факто, а сегодня команда может стать триумфатором чемпионата де-юре. Для этого подопечным Мирчи Луческу необходимо переиграть Ингулец в родных стенах – и всё. Следующие три поединка УПЛ в таком случае превратятся в лёгкий тренировочный сбор перед финалом Кубка против Зари.

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В таких матчах существует риск появления определённых проблем, связанных с настроем. Фавориту трудно заставить себя бегать в почти выставочном матче против соперника из села, а андердоги всегда пытаются испортить праздник для гранда – тем более, когда речь идёт о поединке на его поле. Впрочем, Ингулец опасен не только из-за этого фактора.

Подопечные Сергея Лавриненко, несмотря на статус претендента на вылет, являются одной из самых интересных команд УПЛ в организационном плане – они здорово играют без мяча, находясь на второй позиции по интенсивности прессинга и на третьей по интенсивности единоборств. Петровцы при этом остаются неуступчивым соперником для топов: весной они отобрали очки у Ворсклы и Колоса, а Александрию уверенно победили – правда, Заре, Десне и СК Днепру-1 коллектив сгорел, не забив ни одного гола.

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Ингульцу пока критически не хватает класса. Демонстрируя хорошую организацию игры в обороне, подопечные Сергея Лавриненко всё равно допускают значительное количество моментов с высоким xG у своих ворот. В атаке же они являются одной из самых слабых команд в чемпионата по количеству передач в последнюю треть и штрафную, а при борьбе за лонгболы и при стандартах петровцы имеют наибольший процент брака.

Также игроки редко продвигают мяч вперёд на дриблинге, а половину своих ударов они провели с дистанции. Как следствие, острота моментов у чужих ворот у дебютанта УПЛ низкая. Именно поэтому Ингулец и идёт в зоне вылета.

Динамо должно бить такого соперника. Правда, матч первого круга в Кропивницком не мог сильно понравиться поклонникам киевлян, ведь там вместо методического раскатывания мяча и хитрых перемещений "бело-синие" стали лететь в кучу единоборств. К тому же, команда нарушила баланс в сторону атаки, в результате чего Ингулец провёл рекордное количество контратак с ударом (9). Словом, подопечные Мирчи Луческу сами создали петровцам условия, в которых андердог может зацепиться за очки.

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Впрочем, даже при таком сценарии Динамо отпраздновало победу с комфортным счётом 2:0. Вообще, столичный коллектив в текущем сезоне ничего не позволил середнякам и аутсайдерам – отобрать очки у киевлян смогли только Заря, Десна, Колос и Шахтер, причём только черниговцы сделали это дважды. Всех остальных подопечные Мирчи Луческу уверенно побеждали. Да, где-то уровень футбола был хуже, чем ожидалось, но в целом команда демонстрировала истинно чемпионский класс.

При этом Динамо добивалось своего не через обычное преимущество в качестве футболистов, а через классную организацию игры. Именно организация, а не проблемы Шахтера, принесли Динамо золото УПЛ. Осталось лишь его забрать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко, Ковалёв – Кендзёра (под вопросом), де Пена (под вопросом), Вербич, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерерт

Дисквалифицированы: Запорожец (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ингулец

Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Жерсон Родригес – Беседин

Ингулец: Малыш – Балан, Бен Салем, Кучеренко, Квасный – Шишка, Чайковский – Коваленко, Козак, Бартулович – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Для Динамо этот матч является последней "домашкой" в текущем сезоне. Конечно, болельщиков на трибунах нет, но отпраздновать чемпионство всё равно хочется на своём стадионе – и для этого у "бело-синих" есть всё. Победная серия динамовцев в УПЛ составляет семь матчей, а последний раз команда проигрывала в чемпионате ещё в ноябре в Классическом. Ингулец же, при всей симпатичности, идёт в двух очках от зоны вылета.

При таких раскладах прогнозировать что-то, кроме победы хозяев, наивно. Да, киевлянам может быть непросто в этой встрече, но тягаться с "бело-синими" петровцы сейчас не могут. Тем более, в такой важный для команды Мирчи Луческу день. Динамо сегодня выиграет и матч, и золото УПЛ.

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