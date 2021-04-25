"Я бы не сказал, что Фран Соль стал разочарованием. Просто его подкосила травма, из-за которой он надолго выбыл. Это футболист высокого уровня, что он сейчас подтверждает.

"Это рай": форвард Динамо признался, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру

Но понятно, что испанец ограничен. Это нападающий штрафной площади, хорошо работает с мячом, хороший человек, что немаловажно.

Крепкий, мощный, хорош на втором этаже. В штрафной чувствует себя, как дома. Но травмы на всех сказываются по-разному. Лично я не разочаровался в том, что у нас был Фран Соль. Это профессионал высокого уровня, который очень сильно индивидуально работал над собой. Перед тренировкой, после тренировки. У него не было полноценных выходных", – сказал Шацких в программе Вацко Live.

Напомним, Динамо в 2019 году приобрело Соля за 3,5 млн евро, а его контракт рассчитан до лета 2023-го. В текущем сезоне Соль провел за Тенерифе 36 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. За основу Динамо у испанца лишь 23 поединка.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу