Шацких объяснил, почему Соль не смог закрепиться в Динамо
Бывший ассистент главного тренера Динамо Максим Шацких высказался относительно испанского форварда киевлян Франа Соля, который на правах аренды выступает за Тенерифе.
"Я бы не сказал, что Фран Соль стал разочарованием. Просто его подкосила травма, из-за которой он надолго выбыл. Это футболист высокого уровня, что он сейчас подтверждает.
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Но понятно, что испанец ограничен. Это нападающий штрафной площади, хорошо работает с мячом, хороший человек, что немаловажно.
Крепкий, мощный, хорош на втором этаже. В штрафной чувствует себя, как дома. Но травмы на всех сказываются по-разному. Лично я не разочаровался в том, что у нас был Фран Соль. Это профессионал высокого уровня, который очень сильно индивидуально работал над собой. Перед тренировкой, после тренировки. У него не было полноценных выходных", – сказал Шацких в программе Вацко Live.
Напомним, Динамо в 2019 году приобрело Соля за 3,5 млн евро, а его контракт рассчитан до лета 2023-го. В текущем сезоне Соль провел за Тенерифе 36 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. За основу Динамо у испанца лишь 23 поединка.
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