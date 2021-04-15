Легионер Динамо Фран Соль, который защищает цвета Тенерифе на правах аренды, оценил свои выступления в Испании.

"Я забил уже 9 голов. Конечно, мог бы добиться и большего, но в футболе так бывает, когда ты в команде из одиннадцати новых игроков.

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Мне нравятся новые вызовы, и я знаю, что в Тенерифе они будут от меня их требовать. Я мог бы улучшить свою результативность.

Мое будущее? Я могу играть за другие команды, но вряд ли смогу найти такую ​​же жизнь, как у меня в Тенерифе – это рай", – цитирует Соля Eldorsal.com.

Напомним, Тенерифе арендовал у Динамо Франа до завершения нынешнего сезона. В январе 2019-го киевляне заплатили за испанца 3,5 млн евро. В текущем сезоне Соль провел в Сегунде 29 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Для сравнения, за основу Динамо у него лишь 23 поединка.

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