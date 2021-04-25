"Я б не сказав, що Фран Соль став розчаруванням. Просто його підкосила травма, через яку він надовго вибув. Це футболіст високого рівня, що він зараз підтверджує.

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Але зрозуміло, що іспанець обмежений. Це нападник штрафного майданчика, він добре працює з м'ячем, хороша людина, що не менш важливо.

Міцний, потужний, добре працює на другому поверсі. У штрафному почувається, як вдома. Але травми на всіх позначаються по-різному. Особисто я не розчарувався в тому, що у нас був Фран Соль. Це професіонал високого рівня, який дуже сильно індивідуально працював над собою. Перед тренуванням, після тренування. У нього не було повноцінних вихідних", – сказав Шацьких у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Динамо у 2019 році придбало Соля за 3,5 млн євро, а його контракт розрахований до літа 2023-го. У поточному сезоні Соль провів за Тенеріфе 36 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі. За основу Динамо в іспанця лише 23 поєдинки.

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