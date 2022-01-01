Переезд Виталия Миколенко на Туманный Альбион заставил еще один топ-клуб заговорить соловьиной.

Эвертон на своей странице в социальной сети Твиттер на фоне перехода Виталия Миколенко в ливерпульский клуб поздравил всех с Новым годом на украинском языке.

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Напомним, летом 2021-го Бенфика во время презентации Романа Яремчука также пользовалась украинским языком и даже временно переименовала клубный Твиттер в честь нашего легионера после победы над Спартаком.

Отметим, о переходе Миколенко ливерпульцы объявили сегодня, 1 января. Сумму трансфера официально не разглашали, однако, по неофициальным данным, Динамо получит за своего игрока около 20 млн евро. Виталий подписал контракт с английским клубом до лета 2026 года.

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