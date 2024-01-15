Хацкевич стал главным тренером Заглембе Сосновец, сообщает Динамомания.

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Отмечается, что белорус уже подписал контракт с клубом. Интересно, что Заглембе пока не сообщал о назначении нового тренера.

Напомним, после увольнения из Динамо в 2019-м белорусский специалист принял приглашение из России и возглавил волгоградский Ротор, в котором проработал 2 года. Он сумел вывести команду в элитный дивизион после 16 лет перерыва, но развить успех там не удалось. В сентябре 2022-го он трудоустроился в кипрской Кармиотисси, но продержался там всего полтора месяца.

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