Хацкевич возглавил европейский клуб, – СМИ
Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич продолжит свою тренерскую карьеру в польском первенстве.
Хацкевич стал главным тренером Заглембе Сосновец, сообщает Динамомания.
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Отмечается, что белорус уже подписал контракт с клубом. Интересно, что Заглембе пока не сообщал о назначении нового тренера.
Напомним, после увольнения из Динамо в 2019-м белорусский специалист принял приглашение из России и возглавил волгоградский Ротор, в котором проработал 2 года. Он сумел вывести команду в элитный дивизион после 16 лет перерыва, но развить успех там не удалось. В сентябре 2022-го он трудоустроился в кипрской Кармиотисси, но продержался там всего полтора месяца.
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