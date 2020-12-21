Артем Шабанов этой зимой покинет киевский клуб, утверждает телеграмм-канал Бей-беги. Защитнику якобы уже давно ищут новое место работы.

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По информации источника, 28-летнего динамовца хотят арендовать два коллектива УПЛ – Заря, которая уже осенью пыталась подписать Артема, и еще один клуб, который не называется.

Также на Шабанова претендуют команды Екстраклясы – в Польше защитнику хотят предложить полноценный контракт. Имена этих клубов пока неизвестны.

Заметим, Артем имеет мало игрового времени в Динамо в текущем сезоне – лишь один матч в УПЛ и столько же в Лиге чемпионов. Контракт Шабанова с киевлянами рассчитан до декабря 2021 года.

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