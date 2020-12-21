Артем Шабанов цієї зими покине київський клуб, стверджує телеграм-канал Бий-біжи. Оборонцю нібито вже давно шукають нове місце роботи.

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За інформацією джерела, 28-річного динамівця хочуть орендувати два колективи УПЛ – Зоря, яка вже восени намагалась підписати Артема, та ще один клуб, який не називається.

Також на Шабанова претендують команди Екстракляси – у Польщі оборонцю хочуть запропонувати повноцінний контракт. Імена цих клубів наразі невідомі.

Зауважимо, Артем має обмаль ігрового часу в Динамо у поточному сезоні – лише один матч в УПЛ та стільки ж в Лізі чемпіонів. Контракт Шабанова з киянами розрахований до грудня 2021 року.

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