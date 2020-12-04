Чемпионат Украины U-21, 12-й тур

Мариуполь U-21 – Динамо U-21 – 1:5

Голы: Байдал, 86 (пен) – Ванат, 8, 42, Клейтон, 18, Надольский, 34, Билошевський, 65

Динамо подошло к матчу с Мариуполем в статусе фаворита. Интересно, что наставник Динамо U-21 Юрий Мороз получил в свое распоряжение несколько исполнителей из первой команды: Клейтона, Шабанова и Бэлуцэ, которые вышли в старте.

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Уже в первом тайме киевляне не оставили и следа от сверстников: Ванат отметился дублем, Клейтон забил дебютный гол за Динамо, а Надольский довел счет до неприличного. После перерыва Билошевський забил пятый гол Динамо, а Мариуполь ответил лишь одним мячом с пенальти.

5:1 – победа укрепляет позиции киевлян на первой строчке, ведь Динамо опережает Шахтер на 6 пунктов. Сверстники из Мариуполя идут седьмыми. Отметим, что до зимнего перерыва подопечные Юрия Мороза проведут еще один матч – 11-го декабря против Колоса из Ковалевки.

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Гол Клейтона: