Польша, 20 тур

Шленск – Легия – 0:1

Гол: Влошек, 64

Несколько дней назад Легия неожиданно вылетела из Кубка Польши. Фатальную ошибку в матче против Пяста совершил Артем Шабанов. Однако наставник команды Чеслав Михневич не стал наказывать украинца и уже привычно доверил футболисту место в стартовом составе. А вот Назария Русина не было даже в заявке.

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Шабанов вновь провел неровный матч. В первом тайме украинец чередовал хорошие действия в обороне и подключения в атаку с ошибками в единоборствах и браком при передачах. После перерыва Артем немного исчез из эпицентра событий. Можно вспомнить лишь две желтые карточки. Одну он заработал себе, а другую – для соперника.

В итоге, Легия победила минимально. Эта победа стала третьей подряд в чемпионате. Между тем Погонь потерпела три поражения. Таким образом варшавяне получили гандикап на вершине таблицы в 7 очков.

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