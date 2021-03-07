Польща, 20 тур

Шльонск – Легія – 0:1

Гол: Влошек, 64

Кілька днів тому Легія несподівано вилетіла з Кубка Польщі. Фатальну помилку в матчі проти Пяста здійснив Артем Шабанов. Проте наставник команди Чеслав Міхнєвіч не став карати українця і вже звично довірив футболісту місце у стартовому складі. А от Назарія Русина не було навіть у заявці.

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Шабанов знову провів нерівний матч. У першому таймі українець чергував хороші дії в обороні та підключення в атаку з помилками в єдиноборствах та браком при передачах. Після перерви Артем дещо зник з епіцентру подій. Можна пригадати лише дві жовті картки. Одну він заробив собі, а іншу – для суперника.

Зрештою, Легія перемогла мінімально. Ця звитяга стала третьою поспіль у чемпіонаті. Тим часом Погонь зазнала трьох поразок. Таким чином, Легія отримала гандикап на вершині таблиці у 7 очок.

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