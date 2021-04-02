С приближением трансферного окна появляются все новые и новые саги касательно голкипера Реала и сборной Украины, который засел в глухой запас "сливочных".

Будущее 22-летнего украинца в Мадриде продолжает витать в воздухе. В сезоне 2020/21 Лунин провел лишь одну официальную игру Реала. К его несчастью, этим матчем оказался кубковый поединок против Алькояно, который завершился сенсационной поражением команды Зидана (1:2). Тибо Куртуа является безапелляционным первым номером и не дает конкурентам ни единого шанса. Соответственно, украинский вратарь рискует так и не дебютировать в Примере в футболке "сливочных".

Лунин понимает, что в ближайшее время шансов вытеснить бельгийца у него нет. Недавно вратарь сборной Украины заявил, что будет рассматривать вариант с арендой для получения игровой практики. Флорентино Перес готов отпустить украинца в случае получения адекватного предложения от клуба, где он бы смог развиваться. Ранее в услугах Андрея были заинтересованы ряд клубов Примеры – в частности, называли Гранаду, Бетис и Эйбар. Но, как оказалось, Лунин имеет варианты продолжения карьеры и за пределами Испании.

В частности, за голкипером сборной Украины следит дортмундская Боруссия, – немцы ищут вратаря, который стал бы абсолютным первым номером. Также определенный интерес проявляет главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью, сообщает Don Balon.

К слову, Зинедин Зидан тоже не против отдать Лунина в аренду, но исключительно при условии подписания замены для украинца, поскольку француз не доверяет вратарям, которые находятся в молодежной команде. Уже назван и фаворит на переезд в Мадрид – это Эдгар Бадия, который защищает цвета Эльче. В текущем сезоне он провел 28 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 42 гола. Именно Бадию называют одной из главных причин того, что Эльче находится вне зоны вылета (17 место).

Отметим, ранее "Футбол 24" сообщал, что Лунин действительно может покинуть Реал, но исключительно по собственному желанию. Именно украинец будет принимать окончательное решение, ведь в Мадриде все еще ждут от него прогресса, поэтому готовы рассмотреть исключительно вариант с арендой.

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