Артем Шабанов мог уйти из Динамо летом, информирует телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Защитник должен был покинуть клуб из-за определенных игровых причин, однако остался из-за большого количества травм одноклубников. В частности, сейчас травмированы Александр Тимчик и Никита Бурда, а у Дениса Попова ангина. Сам Шабанов тоже с повреждением.

Отметим, что за Динамо Артем выступает с 2018 года. В прошлом сезоне защитник провел 35 игр в футболке киевлян во всех турнирах и отметился тремя голами.

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