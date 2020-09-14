Артем Шабанов міг піти з Динамо влітку, інформує телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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Оборонець мав покинути клуб через певні ігрові причини, проте залишився через велику кількість травм одноклубників. Зокрема, наразі травмовані Олександр Тимчик та Микита Бурда, а у Дениса Попова ангіна. Сам Шабанов теж із пошкодженням.

Зазначимо, що за Динамо Артем виступає з 2018 року. У минулому сезоні оборонець провів 35 ігор у футболці киян у всіх турнірах та відзначився трьома голами.

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