"Герой сегодня – команда": Кендзера – о разгроме Динамо над Александрией

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился мыслями относительно победы в матче 25-го тура чемпионата Украины против Александрии.

"По счету матч – легкий, но я бы так не сказал. У Александрии также были моменты. Мы тоже ошибались. Но счет 5:1 показал, что мы сегодня были лучше.

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Не буду говорить, кто герой. Герой сегодня – команда. Каждый гол сегодня был важным. Думаю, что мы сыграли хорошо. А о судьях не буду – слишком много карточек.

Трудно играть без зрителей. Всегда, когда играем дома, чувствуется поддержка фанатов. И игра без них не до конца такая, какую бы хотели", – сказал Кендзера в эфире Football Hub.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

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