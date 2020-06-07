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"Герой сегодня – команда": Кендзера – о разгроме Динамо над Александрией

21:36 55 Читати українською
"Герой сегодня – команда": Кендзера – о разгроме Динамо над Александрией
Томаш Кендзера / Фото из открытых источников

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился мыслями относительно победы в матче 25-го тура чемпионата Украины против Александрии.

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"По счету матч – легкий, но я бы так не сказал. У Александрии также были моменты. Мы тоже ошибались. Но счет 5:1 показал, что мы сегодня были лучше.

Динамо – Александрия – 5:1 – видео голов и обзор матча

Не буду говорить, кто герой. Герой сегодня – команда. Каждый гол сегодня был важным. Думаю, что мы сыграли хорошо. А о судьях не буду – слишком много карточек.

Трудно играть без зрителей. Всегда, когда играем дома, чувствуется поддержка фанатов. И игра без них не до конца такая, какую бы хотели", – сказал Кендзера в эфире Football Hub.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

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Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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