"Сезон йде шкереберть, у колективі щось не так": наставник Колоса влаштував підопічним рознос після поразки СК Дніпро-1
Виконувач обов'язків головного тренера ковалівської команди Сергій Кузнецов бачить головну причину невдач Колоса всередині своєї команди.
"Було що сказати після матчу. Погана гра в нашому виконанні. Була серйозна розмова в роздягальні. Будемо робити висновки. Весь цей сезон у нас йде шкереберть.
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Колос став слабшим, але у клубу вистачить ресурсів, у нас є розуміння, як повернутися туди, де ми були навіть півроку тому.
Ми програли не в тактичних моментах, ми програли в боротьбі і бажанні перемоги. Вже давно у нас щось не так в колективі, ми намагаємося це виправити. Сподіваюся, ми знаємо, куди нам іти. Будемо вірити, що ми туди прийдемо.
У нас прийшли нові футболісти, пішла частина гравців торішнього складу, причому пішли непогані футболісти. Треба притирання. Як в ігровому плані, так і всередині команди, в психологічному плані. Думаю, все у нас буде добре", – сказав Кузнєцов у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".
Нагадаємо, після 11-ти турів Колос посідає у турнірній таблиці УПЛ 11 сходинку, набравши 11 очок.
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